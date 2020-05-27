، شاهد بالصور .. الاستعدادات الاحترازية بمساجد محافظات مكة ،

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نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة صور الاستعدادات الاحترازية في عددٍ من مساجد المنطقة.
وشملت تلك الإجراءات الاحترازية محافظات المنطقة، ما عدا مدينة مكة المكرمة - العاصمة المقدسة - التي لم يشملها رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة.
وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ أصدر اليوم تعميمين لمنسوبي المساجد بكل فروع الوزارة بمناطق المملكة متضمنين عددًا من الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها الوزارة استنادًا إلى الأمر السامي الكريم المتضمن رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض مع الأخذ بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة ابتداءً من تاريخ 8 شوال وحتى 28 شوال من العام الجاري 1441هـ عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة .
شاهد بالصور .. الاستعدادات الاحترازية بمساجد محافظات مكةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-05-26
نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة صور الاستعدادات الاحترازية في عددٍ من مساجد المنطقة.
وشملت تلك الإجراءات الاحترازية محافظات المنطقة، ما عدا مدينة مكة المكرمة - العاصمة المقدسة - التي لم يشملها رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة.
وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ أصدر اليوم تعميمين لمنسوبي المساجد بكل فروع الوزارة بمناطق المملكة متضمنين عددًا من الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها الوزارة استنادًا إلى الأمر السامي الكريم المتضمن رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض مع الأخذ بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة ابتداءً من تاريخ 8 شوال وحتى 28 شوال من العام الجاري 1441هـ عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة .
26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
11:06 PM
استنادًا إلى الأمر السامي برفع إيقاف صلاتي الجمعة والجماعة لجميع الفروض
نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة صور الاستعدادات الاحترازية في عددٍ من مساجد المنطقة.
وشملت تلك الإجراءات الاحترازية محافظات المنطقة، ما عدا مدينة مكة المكرمة - العاصمة المقدسة - التي لم يشملها رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة.
وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ أصدر اليوم تعميمين لمنسوبي المساجد بكل فروع الوزارة بمناطق المملكة متضمنين عددًا من الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها الوزارة استنادًا إلى الأمر السامي الكريم المتضمن رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض مع الأخذ بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة ابتداءً من تاريخ 8 شوال وحتى 28 شوال من العام الجاري 1441هـ عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة .
، شاهد بالصور .. الاستعدادات الاحترازية بمساجد محافظات مكة ،
المصدر : الخليج 365
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