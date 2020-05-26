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2020-05-26 مقذوف حوثي يصيب 3 نساء في قرية حدودية بجازان تم نقلهن للمستشفى وحالتهن الصحية مستقرة متابعات الخليج 365 - واس أعلن الدفاع المدني عن إصابة ثلاث نساء إثر سقوط شظايا مقذوف عسكري أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية من اليمن باتجاه قرية حدودية بجازان. Advertisements صرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني قد تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، ما نتج عنه سقوط شظايا من المقذوف وتضرر منزل وإصابة ثلاث نساء بإصابات خفيفة تم نقلهن للمستشفى وحالتهن الصحية مستقرة ، وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات .



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