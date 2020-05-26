شكرا لمتابعة خبر عن سار تعلن استئناف رحلاتها ابتداء من الأحد المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الشركة أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" عن استئناف رحلاتها ابتداءً من الأحد المقبل. وأكدت أنه يمكن للعملاء حجز رحلاتهم فقط عن طريق الموقع أو التطبيق الإلكتروني . وأضاف، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن حجز الرحلات سيكون متاح ابتداءً من مساء يوم غد، الأربعاء.

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