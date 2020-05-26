شاهد.. طريقة سهلة لصناعة الكمامة القماشية بأدوات منزلية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت وزارة الصحة طريقة سهلة لصناعة الكمامة القماشية باستخدام أدوات منزلية، مضيفة أنه يمكن استخدام هذه الكمامة أكثر من مرة بشرط غسلها.
وذكرت أنه يتم صناعة الكمامة القماشية باستخدام قطعة قماش صغيرة مناسبة لحجم الوجه، ومطاطات الشعر أو أى مطاطات أخرى، على أن يتم ثني طرفي قطعة القماش للداخل ثم نقلبها ونقوم بثني طرفيها للداخل مرة أخرى.
وأضافت أنه يتم ربط مطاطة الشعر من إحدى الجهات، ثم نقوم بربط المطاطة الأخرى بالجانب الآخر، مؤكدة على ضرورة أن تكون الكمامة مشدودة من ناحية الأذن بقدر الإمكان، مع ضرورة أن يتأكد الفرد بأن يكون فمه وأنفه مغطى جيدًا قبل الخروج.
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