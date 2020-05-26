شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هيئة تقويم التعليم: الاختبار التحصيلي التجريبي ملزم لجميع الطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أكد علي الغبيشي، مدير عام التحول الرقمي بهيئة تقويم التعليم، أن الاختبار التحصيلي التجريبي ملزم لجميع الطلاب والطالبات الذين قاموا بالتسجيل في الاختبارات عن بعد.
وأضاف، خلال مداخلة له على قناة السعودية، أن الهدف من الاختبار التحصيلي التجريبي هو تهيئة الطلاب والطالبات وتعريفهم ببيئة الاختبار عن بعد وآلية الدخول إليه.
وأشار إلى أن الاختبار التحصيلي التجريبي يأتي ضمن الخطوات التى تستهدفها الهيئة فيما يتعلق بالتعليم عن بعد واختباراتها.
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