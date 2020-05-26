5 نصائح من "الصحة" لمنع انتشار عدوى كورونا في أماكن التجمعات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجهت وزارة الصحة 5 نصائح لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا الجديد في أماكن التجمعات. وجهت وزارة الصحة 5 نصائح لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا الجديد في أماكن التجمعات. ونصحت الوزارة بعدم لمس الوجه، وخاصة العين والأنف والفم، بجانب غسل اليدين وتعقيمهما باستمرار. وشددت على تجنب مشاركة الأغراض الشخصية، والحرص على تغطية الفم والأنف عند السعال والعطاس بمنديل والتخلص منها مباشرة. كما شددت على الحفاظ على المسافة الآمنة في الأماكن المزدحمة، مضيفة أنه من الأفضل تجنب التجمعات حيث تزيد نسبة الإصابة بالعدوى بمعدل 10%.

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