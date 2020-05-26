شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عبدالسلام السليمان: يحرم على المصاب بكورونا شهود صلاة الجماعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، أنه يحرُم على المصاب بفيروس كورونا شهود صلاة الجمعة والجماعة.

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية، أنه من الواجب علينا الالتزام بالتعليمات بالتزامن مع رفع الحظر بشكل تدريجي، مؤكدًا أن المرحلة القادمة مهمة في الالتزام حتى لا نفرض على أنفسنا الحظر مرة أخرى.

وأوضح أن المساجد هي أكثر مكان يتردد فيه الناس، وتؤكد الهيئة أن من هو في العزل يجب عليه ترك صلاة الجماعة، ويُرخص لمن خشي أن يضر نفسه أو خيره عدم شهود الجمعة والجماعة.