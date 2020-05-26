شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية القطرية تعلن عن رحلات الموسم الصيفي.. هل انتهى كورونا ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الخطوط الجوية القطرية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم تسيير رحلات في الموسم الصيفي إلى أكثر من 80 وجهة حول العالم، في ظل استمرار جائحة كورونا.

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وفي بيان رسمي، لم تكشف الخطوط القطرية في التغريدة عن الوجهات التي ستشغل إليها رحلات في الصيف.

وكانت الخطوط القطرية في وقت سابق،أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها تستهدف تسيير رحلات إلى ما يصل إلى 52 وجهة بنهاية مايو/آيار وإلى 80 وجهة بنهاية يونيو/حزيران.

ويشمل ذلك 33 وجهة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ و23 وجهة في أوروبا و20 وجهة في الشرق الأوسط وإفريقيا و4 وجهات في الأمريكتين، وهي وجهات يحظر الكثير منها دخول الأجانب.