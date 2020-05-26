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عدن - ياسمين التهامي - لقي لاعب شهير في المنتخب السعودي، مصير صادم بسبب حديثه عن فتح المساجد في المملكة العربية السعودية دون أن تعلن السلطات عن ذلك، رسميًا، في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19).

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نهاية صادمة للاعب المنتخب السعودي بعد حديثه عن فتح مساجد المملكة خلال كورونا (فيديو)

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ووجهت النيابة العامة بالقبض على اللاعب الدولي المشهور سعيد العويران، بعد حيدثه في مقطع فيديو عبر سناب شات، عن فتح المساجد في المملكة يوم الخميس 5 شوال (28 مايو/أيار الجاري).

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة، إنه بناء على ما تم رفعه من قِبَل مركز الرصد النيابي، بشأن مقطع فيديو متداول لمواطن (لاعب كرة قدم دولي سابق)، ظهر بمقطع فيديو متداول يظهر محتواه قيامه بنشر وترويج معلومات مغلوطة ومضللة وغير صحيحة بشأن فتح المساجد بتاريخ محدد بحسب زعمه.

واعتبرت النيابة العامة السعودية اللاعب السابق بالمنتخب السعودي، يستوجب العقوية وفقًا للمادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية ولما تقتضيه المصلحة.وفقًا لوسائل إعلام سعودية.

وتسبب قرار النيابة في حالة من الجدل والغضب الشديدين بين المدافعين عن لاعب وصف بـ "الأسطورة" بعدما ما أسموه بتعنت الأجهزة الحكومية ضده، لا سيما بعد صدور قرارات رسمية تؤكد صحة ما صرح به اللاعب بشأن عودة الصلاة بمساجد المملكة، بدءًا من 5 شوال الحالي.