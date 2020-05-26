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عدن - ياسمين التهامي - ظهر رئيس هيئة علماء اليمن، ورئيس ومؤسس جامعة الإيمان اليمنية، الشيخ عبدالمجيد الزنداني، بصورة فاجأت الجميع بعد خمس سنوات من إقامته غير الرسمية في المملكة العربية السعودية وخصوصًا في مكة المكرمة.

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شاهد كيف تغيرت ملامح الشيخ عبدالمجيد الزنداني وكيف ظهر في السعودية صباح العيد؟ (صور صادمة)

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ونشر محمد نجل الشيخ عبدالمجيد الزنداني، صورة جديدة، لوالده عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، رصدها "بويمن" موضحًا أنها التقطت له صباح يوم عيد الفطر المبارك، الأحد الماضي، في السعودية.

ويظهر الشيخ الزنداني، وهو عالم دين، ورجل سياسة بارز، وقيادي رفيع في حزب التجمع اليمني للإصلاح، وقد تغيرت ملامحه وأصبح الشعر الأبيض يغلب على لحيته، على غير عادته.

ومع وضوح تقدم علامات السن بشكل أكبر من ذي قبل، إلا أن الشيخ الزنداني يبدو بصحة جيدة.

من جهة أخرى أعاد ناشطون تداول صورة قديمة للشيخ الزنداني تعود إلى ايام دراسته الجامعية، في جمهورية مصر العربية، وكان حينها شابًا فتيًا، درس علم الصيدلة وتحول لاحقًا إلى دراسة العلوم الشرعية والاهتمام بها.

وكان الزنداني ، المنتمي إلى قبيلة أرحب، التابعة للعاصمة اليمنية صنعاء، قد غادر العاصمة ومن ثم اليمن، بعد سيطرة الحوثيين، المدعومين من إيران، على صنعاء، وفي مقدمتها، جامعة الإيمان، في العام 2014 فيما يعرف بانقلاب 21سبتمبر.