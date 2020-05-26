إجراءات احترازية ووقائية في مسالخ جدة وذبح 4165 رأسًا في العيد

2020-05-26

متابعات الخليج 365 _ أحمد الشهري _ جدة

أكد وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن المسالخ التابعة لأمانة محافظة جدة اتخذت كافة الاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ من خلال تقيد جميع العاملين بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية؛ ومنها استخدام المُعقمات وارتداء القفازات والاعتناء بالنظافة الشخصية لطاقم العمل، وتطبيق لائحة الكشف والفحص البيطري؛ تعزيزًا للصحة العامة، وضمانًا لسلامة المذبوحات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وبمتابعة وإشراف كادر إدارة المسالخ وأسواق النفع العام.

وأضاف الزهراني أن عدد المذبوحات للثلاثة أيام الأولى من العيد بمسالخ أمانة جدة، بلغت 4165 رأسًا تشمل جميع الأنواع من أغنام وإبل وأبقار.

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وبيّن الزهراني أن أمانة محافظة جدة طبقت هذه الإجراءات الاحترازية منذ وقت مبكر لتفشي الفيروس، وحرصت في المقام الأول على إلزام العمالة الذين يعملون بصالات الذبح في هذه المسالخ، التي تم تجهيزها على مستوى نموذجي بارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم أيديهم قبل استلام الذبائح وتسليمها للعميل وإجراء عمليات الكشف الطبي البيطري قبل وبعد الذبح وكذلك تفعيل وعمل الكاميرات الحرارية للكشف عن العمالة ومرتادي المسالخ.

وأفاد الزهراني بأن الأمانة كثفت أعمالها لتنظيف تلك المسالخ ورشها بالمواد المطهرة؛ من خلال فرق مدربة ومعدة لتلك العمليات، وتعقيم وتنظيف الحاويات لضمان عدم مساهمتها في نقل العدوى، وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين، ولما تمثله مثل هذه الإجراءات الاحترازية من أهمية في هذه المرحلة وفق توجيهات الجهات المختصة وتفعيل التطبيقات والمتاجر الإلكترونية لتسهيل الطلبات وسرعة تسليمها.

وأشار إلى أنه يتم تشديد الرقابة في هذه الإجراءات على جميع الأنعام الواردة إلى المسالخ، بعد حجزها والتأكد من سلامتها قبل ذبحها داخل مسالخ الأمانة، وتحت اشتراطات وقائية، إضافة إلى وضع لوحات توعوية بمدخل الصالات للتحذير من فيروس كورونا، وترك مسافات بين الأهالي لتجنب الاختلاط المباشر، وتنظيف وتطهير الحظائر على مدار ساعات العمل بمسلخ جدة الرئيسي، وتنظيف وتطهير المسلخ، ورش الحظائر بالمطهرات والمواد المعقمة.



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