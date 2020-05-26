إزالة تعديات على مساحة 115200 متر غرب نطاق ذهبان

2020-05-26

متابعات الخليج 365 - جدة

أزالت بلدية ذهبان الفرعية تعديات أقيمت على أرض حكومية بمساحة قدرت بنحو 115200 متر مربع، وذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكافة أشكالها في جميع الأحياء.

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وأوضحت رئيس بلدية ذهبان الفرعية شذى المهنا أنه جرى رصد التعدي على 96 موقعًا بمشاركة إدارة صيانة المعدات ومركز شرطة ذهبان، حيث جرى إزالة عدد من الأحواش والاستراحات غرب النطاق والتي أقيمت بلا مستمسكات شرعية.

وأكدت رئيس بلدية ذهبان أن الحملات متواصلة لمنع التعديات ومن تثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية فسيكون عرضه للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.



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