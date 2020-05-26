- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم إزالة تعديات على مساحة 115200 متر غرب نطاق ذهبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إزالة تعديات على مساحة 115200 متر غرب نطاق ذهبان
ضمن جهود أمانة جدة للقضاء على العشوائيات
متابعات الخليج 365 - جدة
أزالت بلدية ذهبان الفرعية تعديات أقيمت على أرض حكومية بمساحة قدرت بنحو 115200 متر مربع، وذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكافة أشكالها في جميع الأحياء.
وأوضحت رئيس بلدية ذهبان الفرعية شذى المهنا أنه جرى رصد التعدي على 96 موقعًا بمشاركة إدارة صيانة المعدات ومركز شرطة ذهبان، حيث جرى إزالة عدد من الأحواش والاستراحات غرب النطاق والتي أقيمت بلا مستمسكات شرعية.
وأكدت رئيس بلدية ذهبان أن الحملات متواصلة لمنع التعديات ومن تثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية فسيكون عرضه للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة تعديات على مساحة 115200 متر غرب نطاق ذهبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.