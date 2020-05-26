متحدث الداخلية: المشي لأداء الصلاة في المسجد متاح وقت منع التجول

صرّح المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن المشي لأداء الصلاة في المسجد متاح في وقت منع التجول في كل الفروض.

وفى سابق اليوم، نشرت الوزارة تفاصيل إجراءات تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، في ما عدا مدينة مكة، مشيرة إلى أنها تتم عبر ثلاثة مراحل.

وأضافت أن المرحلة الثانية تتضمن السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، ما عدا المساجد في مدينة مكة.

كما تتضمن أيضًا استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا.