وزارة الصحة: تحويل مؤتمر مستجدات كورونا من يومي لأسبوعي

ويمكن متابعة آخر المستجدات من خلال الموقع بأخبار الفيروس

أعلنت وزارة الصحة عن عدم إقامة المؤتمر الصحفي لعرض آخر مستجدات فيروس كورونا بشكل يومي، مشيرة إلى سيكون بشكل أسبوعي. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبدالعالي، إن الموقع الالكتروني لمستجدا كورونا في المملكة سيكون عليه تحديثات ومستجدات الفيروس يوميًّا، وسيتم تحول المؤتمر الصحفي اليومي ليكون بشكل دوري. اقرأ أيضًا: وزارة الصحة: تسجيل 1931 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 411

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