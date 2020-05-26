السعودية اليوم / الأمم المتحدة تدعو لحماية اللاجئين في القرن الأفريقي والبحيرات العظمى



جنيف 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس

دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دول القرن الأفريقي والبحيرات العظمى لضمان تغطية اللاجئين بشبكات الأمان الاجتماعي، مشيرة إلى تدهور أوضاعهم الإنسانية مع بدء الأثر الاقتصادي الكبير لكوفيد ١٩وسياسات الإغلاق وفقدانهم لأجورهم اليومية.

وثمّن المتحدث باسم المفوضية شارلي ياكسلي جهود الحكومات التي أدرجت اللاجئين في خطط الطوارئ والاستجابة الوطنية للجائحة .

// انتهى //

19:51ت م

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