السعودية اليوم / تسجيل 194 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر



الجزائر 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن تسجيل 194 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح الناطق باسم لجنة متابعة مستجدات وباء كوفيد 19 جمال فورار أنه تم تسجيل 8 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 617 حالة وفاة, وتسجيل 171 حالة شفاء ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 4918.

// انتهى //

19:39ت م

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الجزائر 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن تسجيل 194 إصابة جديدة بفيروس كورونا , ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى8697 إصابة.وأوضح الناطق باسم لجنة متابعة مستجدات وباء كوفيد 19 جمال فورار أنه تم تسجيل 8 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 617 حالة وفاة, وتسجيل 171 حالة شفاء ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 4918.// انتهى //19:39ت م0086

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