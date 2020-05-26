السعودية اليوم / بريطانيا تخصص مليون جنيه إسترليني لتطوير حلول ذكية للتعامل مع النفايات الفضائية



لندن 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس

خصصت الحكومة البريطانية مليون جنيه إسترليني للتعامل مع الأجسام الصغيرة العالقة في الفضاء أو ما يعرف بـ"النفايات الفضائية".

وأوضحت وزيرة العلوم البريطانية أماندا سولواي في بيان اليوم أن المبلغ سيمكّن الشركات من تطوير ابتكارات حديثة لمكافحة الكمية المتزايدة من الحطام الفضائي التي تدور حول الأرض، مما يساعد على حماية الخدمات الحيوية عبر الأقمار الصناعية مثل الاتصالات والتنبؤ بالطقس والملاحة.

وذكرت الوزيرة أن وكالة الفضاء البريطانية ستقدم بموجب الخطة مبلغ يصل إلى مليون جنيه إسترليني للمؤسسات من أجل التوصل إلى حلول ذكية لهذه المشكلة باستخدام طرق فعالة من حيث التكلفة لرصد الأجسام العالقة في مدار الأرض المنخفض، أو تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي للاستفادة بشكل أفضل من البيانات المدارية الموجودة.

يُذكر أن نحو 900 ألف قطعة من الحطام الفضائي التي يبلغ حجمها أكبر من واحد سنتميتر تدور حول الأرض، ويجري في الوقت الراهن تتبع نسبة محدودة منها فقط.

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