شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أكثر من شهرين إغلاق.. 90 ألف مسجد تفتح أبوابها فجر الأحد والان نبدء بالتفاصيل

- متحدث الداخلية: إتاحة المشي داخل الأحياء خلال منع التجول ينطبق على أداء الصلاة ما عدا مساجد مكة

أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أنه فيما يخص إقامة فريضة الصلاة في المساجد خلال وقت منع التجول فقد تمت إتاحة المشي داخل الأحياء خلال وقت منع التجول وهذا ينسجم وينطبق على أداء الصلاة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة والأحياء المعزولة صحيا ، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ويأتي هذا استناداً للأمر السامي الكريم بالسماح بفتح المساجد، حيث تبدأ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فجر يوم الأحد الثامن من شهر شوال بفتح أكثر من ٩٠ ألف مسجد وجامع بالمملكة وفق ضوابط وتعليمات وإجراءات احترازية عممتها الوزارة اليوم على قطاعاتها وفروعها بمناطق المملكة، بعد أكثر من شهرين على إغلاق المساجد الذي تم بدأ من صلاة العشاء ٢٢ رجب ١٤٤١هـ، وفق فتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة .

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية من أوائل الوزارات التي عملت على التصدي للوباء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفرضت العديد من الإجراءات الاستباقية والقرارات التي ساهمت بفضل الله في المساعدة على الحد من انتشار الوباء بالمملكة ومنها قرار غلق أكثر من ٩٠ ألف مسجد وجامع بمناطق المملكة، وتقديم مبادرات وبرامج توعوية متنوعة عبر مختلف الوسائل لتوعية المجتمع بأتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية مرتادي بيوت الله وضمان سلاماتهم من فيروس كورونا.