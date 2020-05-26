، الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 8 حالات شفاء.. وإجمالي "النشطة" 114

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في فلسطين خلال الـساعات الـ٢٤ الماضية، وسجلت 8 حالات شفاء.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في تقرير موجز عن الحالة الوبائية في فلسطين، اليوم الثلاثاء: العدد الإجمالي للإصابات بلغ 602 إصابة في جميع محافظات الوطن منذ بدء ظهور الفيروس في فلسطين، منها 319 في محافظة القدس، و228 في باقي المحافظات الشمالية، و55 في المحافظات الجنوبية.

وكشفت أن الحالات النشطة بلغت 114 حالة، بينها 60 في محافظة القدس، و18 حالة في محافظة الخليل، و36 في المحافظات الجنوبية.

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