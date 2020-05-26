شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: نستقبل فصل الصيف في يونيو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن الدكتور أيمن غلام، نائب رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن استقبال فصل الصيف أرصاديًا في الأول من يونيو.
وأضاف في تصريحًا صحفيًا، أن الملامح المناخية تُشير إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة وقد تلامس الـ50 درجة مئوية على بعض المناطق خاصة المنطقة الشرقية وأمطار متوقعة على المرتفعات.
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