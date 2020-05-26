شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. توضيح من الداخلية بشأن تزامن مواقيت صلاتي الفجر والعشاء مع منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أن إتاحة المشي داخل الأحياء ينسجم مع عودة إقامة الصلوات في المساجد أثناء منع التجول بالمرحلة الأولى.

يأتي ذلك بالتزامن مع إتاحة أداء الصلوات في المساجد، وتزامن وقت صلاتي الفجر والعشاء مع فترة منع التجول.

وأصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم تعميمين لمنسوبي المساجد بكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة تضمنا عدداً من الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها الوزارة استنادا للأمر السامي الكريم المتضمن رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض مع الأخذ بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة اعتباراً من تاريخ 8 شوال وحتى 28 شوال من العام الجاري 1441هـ عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة .