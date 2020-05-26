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سجلت 5 مستشفيات في الشرقية خلال اليوم الأول والثاني من عيد الفطر المبارك 53 حالة ولادة تعاملت معها الكوادر الطبية المناوبة.
وأكدت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أن الحالات تمثلت في 36 حالة ولادة في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، و2 حالات ولادة في مستشفى الجبيل العام، وحالة ولادة في مستشفى النعيرية و9 ولادات في مستشفى القطيف و5 حالات ولادة في مستشفى الخفجي العام.
وأوضحت أن الكوادر الطبية والتمريضية واصلت عملها خلال إجازة العيد في مختلف منشآتها الصحية لتقديم الخدمات الطبية في تلك المستشفيات، لاسيما حالات الولادة، مقدمة تهنئتها لأسر المواليد.
26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 03:37 PM
الكوادر الطبية والتمريضية واصلت عملها بالمنطقة خلال الإجازة
سجلت 5 مستشفيات في الشرقية خلال اليوم الأول والثاني من عيد الفطر المبارك 53 حالة ولادة تعاملت معها الكوادر الطبية المناوبة.
وأكدت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أن الحالات تمثلت في 36 حالة ولادة في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، و2 حالات ولادة في مستشفى الجبيل العام، وحالة ولادة في مستشفى النعيرية و9 ولادات في مستشفى القطيف و5 حالات ولادة في مستشفى الخفجي العام.
وأوضحت أن الكوادر الطبية والتمريضية واصلت عملها خلال إجازة العيد في مختلف منشآتها الصحية لتقديم الخدمات الطبية في تلك المستشفيات، لاسيما حالات الولادة، مقدمة تهنئتها لأسر المواليد.
، أول وثاني أيام العيد.. 53 حالة ولادة في مستشفيات التجمع الصحي الأول بالشرقية ،
المصدر : الخليج 365
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