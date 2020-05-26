محمد بن مسعود - الدمام - الجهات الأمنية بدأت التحقق في الحادثة تحقق الأجهزة الأمنية بالأمواه التابعة لمنطقة عسير، في حادثة إطلاق النار وقعت اليوم الثلاثاء بأحد المواقع بالأمواه. وأسفرت الواقعة عن سقوط عدد من الضحايا ما بين قتيل وجريح. وستوافيكم "الخليج 365" بتفاصيل أوسع حول الحادثة في وقت لاحق. 26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 03:18 PM الجهات الأمنية بدأت التحقق في الحادثة Advertisements قتلى وجرحى جراء إطلاق نار في "أمواه عسير" قتلى وجرحى جراء إطلاق نار في "أمواه عسير" تحقق الأجهزة الأمنية بالأمواه التابعة لمنطقة عسير، في حادثة إطلاق النار وقعت اليوم الثلاثاء بأحد المواقع بالأمواه. وأسفرت الواقعة عن سقوط عدد من الضحايا ما بين قتيل وجريح. وستوافيكم "الخليج 365" بتفاصيل أوسع حول الحادثة في وقت لاحق. الكلمات المفتاحية ، قتلى وجرحى جراء إطلاق نار في "أمواه عسير" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى جراء إطلاق نار في "أمواه عسير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.