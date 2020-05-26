محمد بن مسعود - الدمام - وسط إجراءات احترازية ووقائية .. تباعد وتعقيم وتطهير عربات التسوق وفرت متاجر وأسواق المواد الغذائية بمنطقة جازان جميع أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية خلال فترة الحظر الكامل الحالية، وسط إجراءات احترازية ووقائية من حيث التباعد الاجتماعي وتعقيم وتطهير عربات التسوق.

وخلال جولة ميدانية لـ"واس" وقفت على توفر السلع في أسواق مدينة جيزان والمحافظات والمراكز بالمنطقة، بما يلبي احتياجات الأهالي والمقيمين بالمنطقة، وفق أسعار مستقرة للمواد الغذائية حيث لم يسجل أي ارتفاع أو نقص في السلع الأساسية من المواد الغذائية.

فيما يقوم فرع وزارة التجارة بمنطقة جازان بجولات رقابية يومية على جميع الأنشطة والسلع الغذائية والاستهلاكية في مراكز البيع والمستودعات للتأكد من وفرة المخزون و توفر السلع التموينية داخل المراكز التي داخل الأحياء وضمان وصولها, بالإضافة إلى مراقبة الأسعار وضمان صلاحية المنتجات وعدم وجود غش تجاري بها، إضافة لإتاحة الوزارة الرقم 1900 للإبلاغ عن أي مخالفة تجارية على مدار 24 ساعة. Advertisements

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 03:04 PM وسط إجراءات احترازية ووقائية .. تباعد وتعقيم وتطهير عربات التسوق بالصور.. المواد الغذائية والاستهلاكية في جازان وفرة واستقرار في الأسعار بالصور.. المواد الغذائية والاستهلاكية في جازان وفرة واستقرار في الأسعار وفرت متاجر وأسواق المواد الغذائية بمنطقة جازان جميع أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية خلال فترة الحظر الكامل الحالية، وسط إجراءات احترازية ووقائية من حيث التباعد الاجتماعي وتعقيم وتطهير عربات التسوق.

وخلال جولة ميدانية لـ"واس" وقفت على توفر السلع في أسواق مدينة جيزان والمحافظات والمراكز بالمنطقة، بما يلبي احتياجات الأهالي والمقيمين بالمنطقة، وفق أسعار مستقرة للمواد الغذائية حيث لم يسجل أي ارتفاع أو نقص في السلع الأساسية من المواد الغذائية.

فيما يقوم فرع وزارة التجارة بمنطقة جازان بجولات رقابية يومية على جميع الأنشطة والسلع الغذائية والاستهلاكية في مراكز البيع والمستودعات للتأكد من وفرة المخزون و توفر السلع التموينية داخل المراكز التي داخل الأحياء وضمان وصولها, بالإضافة إلى مراقبة الأسعار وضمان صلاحية المنتجات وعدم وجود غش تجاري بها، إضافة لإتاحة الوزارة الرقم 1900 للإبلاغ عن أي مخالفة تجارية على مدار 24 ساعة. الكلمات المفتاحية

، بالصور.. المواد الغذائية والاستهلاكية في جازان وفرة واستقرار في الأسعار ،

المصدر : الخليج 365

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