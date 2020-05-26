السعودية اليوم / المغرب تسجّل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس

سجّلت المغرب اليوم 24 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 4841 بعد تعافي 67 شخصًا، فيما اُستبعدت 148 ألف و23 حالة بعد الكشف المخبري.

// انتهى //

14:00ت م

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الرباط 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسسجّلت المغرب اليوم 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7556، فيما بلغ مجموع الوفيات 202 حالة بعد تسجيل وفاتين جديدتين.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 4841 بعد تعافي 67 شخصًا، فيما اُستبعدت 148 ألف و23 حالة بعد الكشف المخبري.// انتهى //14:00ت م0044

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