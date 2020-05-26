السعودية اليوم / الكويت تسجل 608 إصابات جديدة بكورونا و7 وفيات



الكويت 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس

سجّلت الكويت 608 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الكويتية أن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها.

// انتهى //

13:30ت م

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الكويت 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسسجّلت الكويت 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد المصابين إلى 22575، بينما سُجلت سبع حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 172 حالة.وأفادت وزارة الصحة الكويتية أن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها.// انتهى //13:30ت م0040

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