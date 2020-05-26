السعودية اليوم / عدد المصابين بكورونا في أوكرانيا يتجاوز 21 ألف



كييف 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس

ارتفع عدد المصابين بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الأوكرانية في بيان لها، أن عدد حالات الشفاء بلغ 7575 حالة بعد شفاء 126 حالة، فيما سُجلت 644 حالة وفاة.

// انتهى //

12:45ت م

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كييف 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في أوكرانيا إلى 21 ألف و584 حالة.وأوضحت وزارة الصحة الأوكرانية في بيان لها، أن عدد حالات الشفاء بلغ 7575 حالة بعد شفاء 126 حالة، فيما سُجلت 644 حالة وفاة.// انتهى //12:45ت م0035

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