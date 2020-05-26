شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. مضاعفة الجولات الرقابية خلال عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

تكثف أمانة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية من أعمالها الرقابية واجراءاتها الوقائية خلال فترة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1441هـ على جميع مراكز التموين والتسوق والمخابز والملاحم وأسواق النفع العام والمسالخ، التي تشهد كثافة في الطلبات من المواطنين والمقيمين خلال فترة سريان قرار منع التجول الكلي.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الميدانية التي تقوم بها الفرق الرقابية، تهدف إلى التأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة سير العمل في المنشآت التجارية المستثناة من خلال التأكد من سلامة الغذاء وتطبيق الاشتراطات الصحية وفحص المنتجات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث تتضمن هذه الجولات الرقابية التأكد من سلامة المنتجات والتزام البائعين وأصحاب المنشآت بارتداء الكمامات والقفازات وتوفر المعقمات وأجهزة قياس درجة الحرارة للباعة والمتسوقين واتباع جميع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها حسب الاشتراطات الصحية للمنشآت المستثناة من قرار منع التجول المعلن عنها سابقا، إلى جانب مضاعفة الفرق الرقابية من أعمالها داخل المسالخ حرصاً على سلامة المذبوحات وسلامة الأدوات المستخدمة التي تم دعمها بالأطباء البيطريين والجزارين مع التأكيد على فحص المذبوحات قبل وأثناء وبعد الذبح للتأكد من سلامتها بيطريا.