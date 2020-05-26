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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة، تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وبيّنت الإدارة أن الحالة التي تشمل: (الحناكية، العلا، العيص، المهد، بدر، خيبر، وادي الفرع)، تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة
26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 09:54 AM
قالت: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى التاسعة
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة، تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وبيّنت الإدارة أن الحالة التي تشمل: (الحناكية، العلا، العيص، المهد، بدر، خيبر، وادي الفرع)، تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.
، "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة ،
المصدر : الخليج 365
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