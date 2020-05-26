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أعلنت الهند اليوم، ارتفاع عدد الوفيات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، إلى 4167 حالة؛ فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 145380 حالة.
وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيانها اليومي: إنه تم تسجيل 146 وفاة و6535 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفادت الوزارة في المقابل، بأن عدد المتعافين من الوباء بلغ حتى الآن 60491 شخصًا.
في غضون ذلك لا تزال ولاية ماهاراشترا من أشد الولايات تضررًا بفيروس كورونا؛ حيث ارتفع عدد الضحايا فيها بسبب الفيروس إلى 1695 شخصًا، إضافة إلى 52667 إصابة، تليها ولاية غوجرات مع 888 وفاة و14460 إصابة.الهند فيروس كورونا الجديد
الهند.. 146 وفاة إضافية و6535 إصابة جديدة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-26
أعلنت الهند اليوم، ارتفاع عدد الوفيات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، إلى 4167 حالة؛ فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 145380 حالة.
وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيانها اليومي: إنه تم تسجيل 146 وفاة و6535 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفادت الوزارة في المقابل، بأن عدد المتعافين من الوباء بلغ حتى الآن 60491 شخصًا.
في غضون ذلك لا تزال ولاية ماهاراشترا من أشد الولايات تضررًا بفيروس كورونا؛ حيث ارتفع عدد الضحايا فيها بسبب الفيروس إلى 1695 شخصًا، إضافة إلى 52667 إصابة، تليها ولاية غوجرات مع 888 وفاة و14460 إصابة.
26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
09:01 AM
قالت: عدد المتعافين من الوباء بلغ حتى الآن 60491 شخصًا
أعلنت الهند اليوم، ارتفاع عدد الوفيات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، إلى 4167 حالة؛ فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 145380 حالة.
وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيانها اليومي: إنه تم تسجيل 146 وفاة و6535 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفادت الوزارة في المقابل، بأن عدد المتعافين من الوباء بلغ حتى الآن 60491 شخصًا.
في غضون ذلك لا تزال ولاية ماهاراشترا من أشد الولايات تضررًا بفيروس كورونا؛ حيث ارتفع عدد الضحايا فيها بسبب الفيروس إلى 1695 شخصًا، إضافة إلى 52667 إصابة، تليها ولاية غوجرات مع 888 وفاة و14460 إصابة.
، الهند.. 146 وفاة إضافية و6535 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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