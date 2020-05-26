شكرا لمتابعة خبر عن 3 مراحل " تدريجية " للعودة للحياة الطبيعية بالممكلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا ، وإمكانية تغيير أوقات منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات، فقد صدرت الموافقة الكريمة على تغيير أوقات السماح بالتجول على 3 مراحل.

وتبدأ المرحلة الأولى لتغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، من يوم الخميس 5 شوال حتى نهاية يوم السبت 7 شوال ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة مساءً.

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ثم تبدأ المرحلة الثانية من يوم الأحد 8 شوال حتى نهاية يوم السبت 28 شوال، بتغيير أوقات السماح بالتجول ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً.

والمرحلة الثالثة تبدأ من يوم الأحد 29 شوال، حيث تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول - فيما عدا مدينة مكة المكرمة.