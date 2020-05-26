شكرا لمتابعة خبر عن تغيير أوقات السماح بالتجول بجميع المناطق عدا مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):صدرت الموافقة الكريمة بتغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة.
وأصبحت المواعيد من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة مساءً ابتداءً من الخميس 5 شوال حتى نهاية السبت 7 شوال.
كما صدرت الموافقة بالسماح بالتنقل بين المناطق والمدن بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول.
وتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح في المجالات التالية : محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية (المولات) والتأكيد على استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي.
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