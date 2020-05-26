شكرا لمتابعة خبر عن تغيير أوقات السماح بالتجول بجميع المناطق عدا مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدرت الموافقة الكريمة بتغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة.

وأصبحت المواعيد من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة مساءً ابتداءً من الخميس 5 شوال حتى نهاية السبت 7 شوال.

كما صدرت الموافقة بالسماح بالتنقل بين المناطق والمدن بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول.

وتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح في المجالات التالية : محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية (المولات) والتأكيد على استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي.