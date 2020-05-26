السفير الدحيلان يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك

هنأ السفير عيسى بن يوسف الدحيلان، سفير المملكة في بنجلاديش، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة عيدالفطر المبارك.



وقال السفير الدحيلان: أتشرف بأن أرفع باسمي ونيابة عن أعضاء السفارة التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وأضاف السفير: أسأل الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على القيادة والشعب وقد منّ علينا برفع الوباء والبلاء عنا وعن الإنسانية جمعاء وأن يحفظ وطننا الغالي وقيادته المباركة لقاء ما قدمته من تضحيات وتسخير للإمكانيات وبذل الغالي والنفيس في سبيل حفظ الإنسان السعودي وسلامته، ومبادراتها الكريمة في تعزيز الجهود الدولية لمقاومة هذه الجائحة بدعم سخي في مجالات التصدي لها والتخفيف من آثارها.