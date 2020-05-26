السعودية اليوم / محافظ فيفاء يعايد رجال الأمن ومنسوبي الصحة



فيفاء 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس

زار محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني اليوم ، عدداً من النقاط الأمنية بالمحافظة لتهنئة منسوبي الأمن العام العاملين في الميدان بالمحافظة بعيد الفطر المبارك.

ونقل الشهراني خلال الزيارة لرجال الأمن تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، على جهودهم المبذولة في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وتطبيق أوامر منع التجول خلال جائحة

وزار المحافظ مستشفى فيفاء العام حيث أطلع على سير العمل فيه، مستمعاً لشرح من مدير المستشفى أحمد بن مسعود الفيفي عن الإجراءات الاحترازية التي يطبقها المستشفى للوقاية من جائحة كورونا ومقدمًا لهم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونوه محافظ فيفاء في ختام الزيارة بالجهود المبذولة من أبطال الصحة والأمن العام في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وتطبيق منع التجول.

// انتهى//

03:10ت م

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فيفاء 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسزار محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني اليوم ، عدداً من النقاط الأمنية بالمحافظة لتهنئة منسوبي الأمن العام العاملين في الميدان بالمحافظة بعيد الفطر المبارك.ونقل الشهراني خلال الزيارة لرجال الأمن تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، على جهودهم المبذولة في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وتطبيق أوامر منع التجول خلال جائحة كورونا وزار المحافظ مستشفى فيفاء العام حيث أطلع على سير العمل فيه، مستمعاً لشرح من مدير المستشفى أحمد بن مسعود الفيفي عن الإجراءات الاحترازية التي يطبقها المستشفى للوقاية من جائحة كورونا ومقدمًا لهم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.ونوه محافظ فيفاء في ختام الزيارة بالجهود المبذولة من أبطال الصحة والأمن العام في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وتطبيق منع التجول.// انتهى//03:10ت م0149

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