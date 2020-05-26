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أمانة عسير تضع مظلات لحماية رجال الأمن من الشمس بعد أزمة الحارس الباكي

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الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

جهزت أمانة منطقة عسير و بلدياتها مواقع رجال الامن بالمظلات لوقايتهم من حرارة الشمس و الامطار ، و ذلك في مواقع متفرقة بكافة مدن و محافظات المنطقة ، و تم تركيب المظلات من خلال فرق متخصصة بعدد من نقاط التفتيش الأمنية .

و جاءت هذه المبادرة التي نفذتها الأمانة بإشراف مباشر من قبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي و بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

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و أكد الدكتور وليد الحميدي بأن تسعى الى خدمة رجال الامن بشتى الطرق تقديرا منها للدور الذي تبذله الأجهزة الأمنية الذين يمضون ساعات طويله خصوصا في هذه الأيام الحالية التي تتزامن مع فرض منع التجول ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كوفيد 19.

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