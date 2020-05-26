السعودية اليوم / السنغال تسجل 83 إصابة بفيروس كورونا



دكار 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم عن تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأضافت الوزارة في بيان لها تسجيل 59 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1515، فيما استقرت الوفيات عند 35.

// انتهى //

01:01ت م

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دكار 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم عن تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، رفعت إجمالي الإصابات إلى 3130 حالة.وأضافت الوزارة في بيان لها تسجيل 59 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1515، فيما استقرت الوفيات عند 35.// انتهى //01:01ت م0138

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