السعودية اليوم / "الصحة" : عدد المتعافين يتجاوز 45 ألفا ولم نُسجل حالات حرجة أو وفيات لدى الأطفال/ إضافة أولى واخيرة

الرياض 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسأعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أنه سُجلت (2235) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (74795) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (28728) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (384) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (2148) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (45668) حالة.وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم : إننا اطلعنا جميعاً على كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وما حوته من كلمات محملة بالأمل وباعثة إلى الأمل وما فيها من إشارات إلى العزيمة والإيجابية وعلينا أن نحرص على من لهم حق علينا والفئات الأكثر خطورة سواءً من كبار السن فنترك مسافة آمنة بيننا وبينهم حفاظاً على صحتهم، وأن نواصل التقيد بالاشتراطات الوقائية.وأفاد الدكتور العبدالعالي أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (2235) حالة، 41% من الحالات تعود لسعوديين و59% لغير سعوديين، و27% من الحالات للإناث، و73% ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4%، والأطفال 11%، والبالغين 85%، مبيناً أن الحالات الجديدة توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (742) حالة، ومكة المكرمة (416) حالة، وجدة (350) حالة، والمدينة المنورة (184)، والدمام (113) حالة، والجبيل (74) حالة، والخبر (58) حالة، والهفوف (55) حالة، والقطيف (24) حالة،وبريدة (24) حالة، وحائل (20) حالة، والظهران (15) حالة، والطائف (10) حالات، والمبرز (9) حالات، والمزاحمية (8) حالات، وخميس مشيط (7) حالات، والحريق (7) حالات، والرس (6) حالات، وثار (6) حالات، وبيش (5) حالات، وشرورة (5) حالات، ووادي الدواسر (5) حالات، ورأس تنورة (4) حالات، ونجران (4) حالات، وعرعر (4) حالات، وأملج (3) حالات، والجفر حالتان، والمجمعة حالتان، والخفجي حالتان، وينبع حالتان، وخليص حالتان، وحفر الباطن حالتان،والقوز حالتان، وحوطة بني تميم حالتان، والخرج حالتان، وحوطة سدير حالتان، وحريملاء حالتان، وحالة واحدة في كل من أبها ومحايل عسير والنعيرية والنماص ومليجة والعلا وبيشة والبشائر ورابغ والكامل وضباء وأبو عريش ثادق وضرماء والرين والسليل والزلفي وساجر والدوادمي والفرشة.وأشار إلى أن عدد الوفيات بلغ (399) حالة بإضافة (9) حالات وفاة جديدة، وجميعها لغير سعوديين في مكة المكرمة وبيش، وتتراوح أعمارهم بين 31 و63 عاماً، وأغلبهم يعانون من أمراض مزمنة، و بلغت نسبة التعافي 61% ونسبة الوفيات 0،5.%، لافتاً النظر إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (COVID -19) حول العالم بلغت (5424718) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (2175605) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (345296) ألف حالة.// يتبع //00:12ت م0133

عام / "الصحة" : عدد المتعافين يتجاوز 45 ألفا ولم نُسجل حالات حرجة أو وفيات لدى الأطفال/ إضافة أولى واخيرة

وأضاف متحدث الصحة أنه فيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد أُضيفت فحوص جديدة بعدد (18545) فحصاً جديداً ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (722079) فحصاً، مشيراً إلى أن الفحوصات مستمرة.

وأكد العبدالعالي أن هذا المجتمع يثبت دائما بأن لديه العزيمة والقدرة يستطع أن يضرب أروع الأمثلة في الوعي والإدراك وتحمل المسؤولية، مشيراً إلى أن هناك تساؤلات كثيرة حول العيد، وعن كيف سيمر وكيف سيكون، ولكن المجتمع بحمد الله أثبت أنه يستطيع دائماً أن يبتكر ويبدع ويعيش العيد في ظل الظروف ببهجة وسرور، يلفها السلوك الصحي والتقيد والالتزام، فالحمدلله على هذه النعم، والحمدلله على السلامة والعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن النسبة العالمية للحالات الحرجة من الحالات المصابة تصل إلى 5% أو أكثر، بينما في المملكة تكون الأعداد أقل من 2%، منوهاً بأنه وبحمد الله لم نسجل أي حالات حرجة أو وفيات لدى الأطفال.

وجدّد المتحدث لوزارة الصحة الإشارة إلى أن جميع المعلومات التي تخص المستجدات والمعلومات التي تخص فيروس كورونا الجديد يمكن الحصول عليها من موقع الوقاية من كورونا وهو https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fcovid19awareness.sa&umid=a7e1ea90-2909-4f73-9197-dd1056d7f632&auth=420dd97a1e4b280280f6dd025626ecb036e557ef-6aca24495565a2214bb4c493de37ec2fc57900c0

وعش بصحة، حاثاً الجميع على الاطلاع عليه .

كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

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