السعودية اليوم / ليبيا تعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا



طرابلس 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز أن المختبر المرجعي للصحة تسلم عدد (123) عينة للكشف عن

// انتهى //

23:05ت م

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طرابلس 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.وأوضح المركز أن المختبر المرجعي للصحة تسلم عدد (123) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من الفيروس .// انتهى //23:05ت م0126

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