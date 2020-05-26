

أبها 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس

تزينت سماء مدينة أبها مساء اليوم بألوان الفرح التي جسدتها الألعاب النارية احتفالا بعيد الفطر المبارك لهذا العام.

وبناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير نظم مجلس التنمية السياحية بالمنطقة فعالية الألعاب النارية في الساعة التاسعة من مساء اليوم ، التي أطلقت من أعلى قمة في متنزه "أبوخيال" السياحي، ليشاهدها جميع المواطنين والمقيمين في أبها من فوق أسطح وشرفات منازلهم وسط تفاعل ومتابعة كبيرة.

وتشكلت في أرجاء المدينة لوحات جمالية تمازجت فيها عقود من الألوان الزاهية، نشرت أجواء الفرح بهذه المناسبة السعيدة .

// انتهى //

23:03ت م

0123





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الألعاب النارية تزين سماء أبها احتفالا بعيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.