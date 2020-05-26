، بالفيديو.. أمير جازان للمحافظين: الله الله بالعمل الجاد ،

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التقى أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، عن بُعد عبر الاتصال المرئي، محافظي محافظات المنطقة الذين قدَّموا التهنئة له بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وألقى أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء كلمة، رفع من خلالها التهاني والتبريكات -باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان- إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
ونوّه الأمير محمد بن ناصر بالجهود التي تبذلها مختلف الجهات الصحية والأمنية في تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وتطبيق قرار منع التجوُّل الكلي بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة في ظل ما توليه القيادة من رعاية واهتمام بكل ما يوفر سلامة وراحة ورفاهية المواطن والمقيم.
وأكد أهمية دور المواطن في التنمية والتطوير، وحفظ الأمن والأمان، وحماية الوطن ومقدراته ومكتسباته في هذه البلاد التي أُسست على مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، وقواعد شريعتنا الإسلامية السمحة.
فيما قدَّم المحافظون التهنئة للأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز نيابة عن أهالي محافظات ومراكز وقرى المنطقة بشكل عام بهذه المناسبة العزيزة، منوهين بالجهود التي يبذلها لتحقيق المزيد من النمو والتطور لمنطقة جازان.
بالفيديو.. أمير جازان للمحافظين: الله الله بالعمل الجادفهد كاملي الخليج 365 2020-05-26
التقى أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، عن بُعد عبر الاتصال المرئي، محافظي محافظات المنطقة الذين قدَّموا التهنئة له بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وألقى أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء كلمة، رفع من خلالها التهاني والتبريكات -باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان- إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
ونوّه الأمير محمد بن ناصر بالجهود التي تبذلها مختلف الجهات الصحية والأمنية في تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وتطبيق قرار منع التجوُّل الكلي بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة في ظل ما توليه القيادة من رعاية واهتمام بكل ما يوفر سلامة وراحة ورفاهية المواطن والمقيم.
وأكد أهمية دور المواطن في التنمية والتطوير، وحفظ الأمن والأمان، وحماية الوطن ومقدراته ومكتسباته في هذه البلاد التي أُسست على مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، وقواعد شريعتنا الإسلامية السمحة.
فيما قدَّم المحافظون التهنئة للأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز نيابة عن أهالي محافظات ومراكز وقرى المنطقة بشكل عام بهذه المناسبة العزيزة، منوهين بالجهود التي يبذلها لتحقيق المزيد من النمو والتطور لمنطقة جازان.
26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
12:22 AM
نوه بأهمية دور المواطن في التنمية والتطوير وحفظ الأمن والأمان
التقى أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، عن بُعد عبر الاتصال المرئي، محافظي محافظات المنطقة الذين قدَّموا التهنئة له بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وألقى أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء كلمة، رفع من خلالها التهاني والتبريكات -باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان- إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
ونوّه الأمير محمد بن ناصر بالجهود التي تبذلها مختلف الجهات الصحية والأمنية في تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وتطبيق قرار منع التجوُّل الكلي بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة في ظل ما توليه القيادة من رعاية واهتمام بكل ما يوفر سلامة وراحة ورفاهية المواطن والمقيم.
وأكد أهمية دور المواطن في التنمية والتطوير، وحفظ الأمن والأمان، وحماية الوطن ومقدراته ومكتسباته في هذه البلاد التي أُسست على مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، وقواعد شريعتنا الإسلامية السمحة.
فيما قدَّم المحافظون التهنئة للأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز نيابة عن أهالي محافظات ومراكز وقرى المنطقة بشكل عام بهذه المناسبة العزيزة، منوهين بالجهود التي يبذلها لتحقيق المزيد من النمو والتطور لمنطقة جازان.
، بالفيديو.. أمير جازان للمحافظين: الله الله بالعمل الجاد ،
المصدر : الخليج 365
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