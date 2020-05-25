السعودية اليوم / الكويت تقرر عدم تمديد حظر التجول الشامل والانتقال إلى الجزئي في 30 مايو الجاري



الكويت 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت أنس الصالح أن مجلس الوزراء الكويتي قرر عدم تمديد حظر التجول الشامل مع انتهاء موعده بتاريخ 30 مايو الحالي والانتقال إلى حظر التجول الجزئي.

وقال الصالح في مؤتمر صحفي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء إنه سيتم الانتقال إلى مرحلة الحظر الجزئي والإعلان عن تفاصيل خطة العودة إلى الحياة تدريجيا الخميس المقبل.

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22:46ت م

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