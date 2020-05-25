السعودية اليوم / مديرية سجون منطقة الباحة تعايد نزلاءها بعيد الفطر المبارك



الباحة 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس

عايدت سجون منطقة الباحة أمس, نزلاءها وسط إجراءات احترازية ووقائية، تضمنت توزيع الهدايا, والحلويات على النزلاء، وتبادل التهاني والتبريكات بمتابعة من مدير سجون المنطقة العقيد فايز بن مبارك الأحمري، كما سمح للنزلاء والنزيلات بإجراء الاتصالات الهاتفية بذويهم والتواصل معهم ومعايدتهم هاتفياً من الساعة 6 صباحاً وحتى الـ 12 مساء.

وجاءت هذه الاحتفالية لتحقق أحد أهداف المديرية العامه للسجون وهي زرع البهجه في نفوس النزلاء، ومشاركتهم في المناسبات المختلفة، وحرصاً من المديرية على إشعار النزلاء بفرحة العيد وكسر حاجز العزلة والبعد عن ذويهم .

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21:34ت م

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