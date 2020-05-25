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محمد بن مسعود - الدمام - هطلت، اليوم، أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة عسير شملت مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وسراة عبيدة وأحد رفيدة ومحايل عسير والحرجة وظهران الجنوب والنماص وبارق وتنومة وبلقرن والمجاردة وبني عمرو وأجزاء من رجال ألمع.
كما شملت الأمطار مراكز السودة وبللسمر وبللحمر، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
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بالصور.. أمطار على منطقة عسيروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-25
هطلت، اليوم، أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة عسير شملت مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وسراة عبيدة وأحد رفيدة ومحايل عسير والحرجة وظهران الجنوب والنماص وبارق وتنومة وبلقرن والمجاردة وبني عمرو وأجزاء من رجال ألمع.
كما شملت الأمطار مراكز السودة وبللسمر وبللحمر، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
05:49 PM
هطلت، اليوم، أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة عسير شملت مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وسراة عبيدة وأحد رفيدة ومحايل عسير والحرجة وظهران الجنوب والنماص وبارق وتنومة وبلقرن والمجاردة وبني عمرو وأجزاء من رجال ألمع.
كما شملت الأمطار مراكز السودة وبللسمر وبللحمر، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
، بالصور.. أمطار على منطقة عسير ،
المصدر : الخليج 365
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