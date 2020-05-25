مواطنون يتعاطفون مع «دمعة أحمد» ويصفونها بالغالية.. وأمير الجوف يكرمه

أثار مقطع فيديو يوثق وقوف حارس أمن دون مكان مخصص، موجة تعاطف معه من قِبل المواطنين في نهار أول أيام عيد الفطر المبارك بمدينة سكاكا، وذلك بعد إزالة كرنفانه، وذلك بتدشين هاشتاج، بوسم «#دمعهاحمدغاليه»؛ وذلك تعاطفًا معه.

جاء ذلك بعد أن وثق مقطع فيديو وقوف حارس أمن في منتصف النهار بدون مكان مخصص أو شيء يقيه الحر، فيما عرض أحدهم عليه فرصة عمل براتب مجزٍ.

وكشفت أمانة منطقة الجوف، عن ملابسات مقطع الفيديو المتداول لتذمر حارس أمن بعد إزالة كرفانه بسكاكا.

وقالت الأمانة في بيان: إشارة إلى تداولته منصات التواصل الاجتماعية والإعلامية، حول مقطع فيديو يُظهر تذمر حارس أمن من قيام البلدية بإزالة غرفة كرفان ثابت كمقر له من الشمس، قرب أحد المراكز التجارية بمدينة سكاكا تود الأمانة أن توضح، أن الغرفة عبارة عن كرفان تم تحويله إلى غرفة لجلوس رجال الأمن في مواقف السوق، وتعد مخالفة للاشتراطات البلدية والرخصة الصادرة للمول، وكما تعتبر إحداث حيز غير نظامي وغير مرخص نظاميًّا.

وتابع البيان، عند الوقوف ميدانيًّا على الكرفان منذ أسبوعين، تبين أنها غير آمنة صحيًّا ومخالفة للأنظمة وبحسب النظام تمت إزالة الكرفان بعد التواصل مع المركز التجاري لتأمين مقر مناسب لحراس الأمن، والتواصل مع حارس الأمن الظاهر في مقطع الفيديو وتوضيح له سبب الإزالة، فيما تم التشديد على المركز التجاري بتأمين مقر مناسب داخل حدود ملكية المول والالتزام بالتراخيص الصادرة للموقع وعدم استغلال المكان في غير ما خصص له.

واختتمت أمانة المنطقة: نود التأكيد على الدور الفاعل والكبير لحراس الأمن في حراسة المنشآت الخاصة والحفاظ على الممتلكات وسلامة المباني ومحتوياتها ومساندتهم للجهود الأمنية المقدرة لدى الجميع.

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من جانبه كرّم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، حارس الأمن أحمد الشمري، الذي اشتكى من إزالة البلدية غرفته التي كان يستظل بها من أشعة الشمس أثناء أداء عمله بالقرب من أحد المراكز التجارية بمدينة سكاكا.

وقدم الحارس الشمري في مقطع فيديو متداول الشكر لأمير المنطقة لاهتمامه بقضيته ومتابعته لها، كما قدّم له الشكر على الهدية التي قدمها له.

بدوره علَّق المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه إشارة إلى المقطع المتداول حول عمل أحد حراس الأمن تحت أشعة الشمس، فقد تم الوقوف على الحالة، وضبط المخالفة بحق المنشأة، واتخاذ كل الإجراءات النظامية وإلزامهم بتوفير مقر للعامل وفقًا للضوابط المعتمدة.

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