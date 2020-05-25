بالصور.. أمانة الجوف تكشف ملابسات فيديو «تذمر حارس أمن» بعد إزالة كرفانه بسكاكا

كشفت أمانة منطقة الجوف، عن ملابسات مقطع الفيديو المتداول لتذمر حارس أمن بعد إزالة كرفانه بسكاكا.

وقالت الأمانة في بيان: إشارة إلى تداولته منصات التواصل الاجتماعية والإعلامية، حول مقطع فيديو يُظهر تذمر حارس أمن من قيام البلدية بإزالة غرفة كرفان ثابت كمقر له من الشمس، بالقرب من أحد المراكز التجارية بمدينة سكاكا تود الأمانة أن توضح، أن الغرفة عبارة عن كرفان تم تحويله إلى غرفة لجلوس رجال الأمن في مواقف السوق، وتعد مخالفة للاشتراطات البلدية والرخصة الصادرة للمول، وكما تعتبر إحداث حيز غير نظامي وغير مرخص نظاميًّا.

وتابع البيان، عند الوقوف ميدانيًا على الكرفان منذ أسبوعين، تبين أنها غير آمنة صحيًّا ومخالفة للأنظمة وبحسب النظام تمت إزالة الكرفان بعد التواصل مع المركز التجاري لتأمين مقر مناسب لحراس الأمن، والتواصل مع حارس الأمن الظاهر في مقطع الفيديو وتوضيح له سبب الإزالة، فيما تم التشديد على المركز التجاري بتأمين مقر مناسب داخل حدود ملكية المول والالتزام بالتراخيص الصادرة للموقع وعدم استغلال المكان في غير ما خصص له.

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واختتمت أمانة المنطقة: نود التأكيد على الدور الفاعل والكبير لحراس الأمن في حراسة المنشآت الخاصة والحفاظ على الممتلكات وسلامة المباني ومحتوياتها ومساندتهم للجهود الأمنية المقدرة لدى الجميع.

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