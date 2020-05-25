أمير الجوف يكرم حارس الأمن الشمري.. و«متحدث الموارد البشرية»: رصدنا مخالفة المنشأة وألزمناهم بتوفير سكن

كرّم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، حارس الأمن أحمد الشمري، الذي اشتكى من إزالة البلدية غرفته التي كان يستظل بها من أشعة الشمس أثناء أداء عمله بالقرب من أحد المراكز التجارية بمدينة سكاكا.

وقدم الحارس الشمري في مقطع فيديو متداول الشكر لأمير المنطقة لاهتمامه بقضيته ومتابعته لها، كما قدّم له الشكر على الهدية التي قدمها له.

من جانبه علق المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه إشارة إلى المقطع المتداول حول عمل أحد حراس الأمن تحت أشعة الشمس، فقد تم الوقوف على الحالة، وأخذ جميع الإفادات اللازمة وضبط المخالفة بحق المنشأة، واتخاذ كل الإجراءات النظامية وإلزامهم بتوفير مقر للعامل وفقًا للضوابط المعتمدة.

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