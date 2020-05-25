السعودية اليوم / محافظ خميس مشيط يعايد رجال الأمن ومنسوبي الصحة



أبها 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس

زار محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط أمس، عدداً من النقاط الأمنية بالمحافظة لتهنئة أفرادها بعيد الفطر المبارك، بحضور مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز المغلوث ورئيس البلدية بالمحافظة سليمان الشهراني.

وخلال الزيارة نقل ابن مشيط لرجال الأمن تحيات وشكر صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على جهودهم المبذولة في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وتطبيق أوامر منع التجول خلال جائحة

ثم قام بزيارة لمستشفى خميس مشيط العام وأطلع على سير العمل فيه وقدم هدايا لمنسوبي المستشفى من أطباء وتمريض وإداريين، وزار عددا من المرضى المنومين في المستشفى وعايدهم واطمئن على صحتهم.

// انتهى //

16:00ت م

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أبها 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسزار محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط أمس، عدداً من النقاط الأمنية بالمحافظة لتهنئة أفرادها بعيد الفطر المبارك، بحضور مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز المغلوث ورئيس البلدية بالمحافظة سليمان الشهراني.وخلال الزيارة نقل ابن مشيط لرجال الأمن تحيات وشكر صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على جهودهم المبذولة في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وتطبيق أوامر منع التجول خلال جائحة كورونا ثم قام بزيارة لمستشفى خميس مشيط العام وأطلع على سير العمل فيه وقدم هدايا لمنسوبي المستشفى من أطباء وتمريض وإداريين، وزار عددا من المرضى المنومين في المستشفى وعايدهم واطمئن على صحتهم.// انتهى //16:00ت م0065

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