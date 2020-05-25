، ثاني أيام العيد.. "أهالي الشرقية": ملتزمون بمنع التجول والتباعد الاجتماعي ،

محمد بن مسعود - الدمام - احتفلوا مع أسرهم بالمنازل وأطلقوا البالونات مع التكبيرات من الأسطح

تجولت "الخليج 365" أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك في أرجاء مدينتي الدمام والخبر ورصدت التزام الأهالي بقرارمنع التجول الذي فُرض مؤخرًا من قبل الجهات المختصة على مدار الـ 24 ساعة.

وأثبت أهالي المنطقة الشرقية التزامهم باتباع التعليمات والإرشادات الخاصة بمنع التجول، مؤكدين أن فرحة العيد قضوها داخل منازلهم وبالتباعد الاجتماعي، متأملين زوال هذه الغمة بإذن الله.

وقال عدد من الأهالي لـ"الخليج 365": قضينا فرحة العيد مع أسرنا داخل المنازل ملتزمين بكافة التعلميات والإرشادات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، وأضافوا أنهم ملتزمون بقرار منع التجول الذي وضع أساسًا لحمايتنا وأملاً في سرعة القضاء على هذا الوباء.

فيما أيد الكثير منهم لقرار منع التجول في أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدين أنهم على ثقة كبيرة في القرارات المتخذة من قبل الجهات المختصة، والتي تهدف إلى صحة وسلامة المواطن والمقيم، خاصة في مثل هذه الأوقات والمناسبات.

إلى ذلك احتفل بعض أهالي المنطقة الشرقية في أول أيام عيد الفطر المبارك بإطلاق بالونات من أسطح المنازل، وذلك تضامنًا مع هذه المبادرة التي أطلقت قبل دخول العيد وبسبب قرار منع التجول وقاموا بإطلاق البالونات في الهواء مع تشغيل تكبيرات العيد.

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