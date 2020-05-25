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شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر، يوم أمس، في أداء صلاة عيد الفطر المبارك، بحضور رئيس جمهورية جيبوتي والوزراء والسفراء وجمع من المصلين،
وأقام السفير "المطر في"، في دار السكن، مأدبة بهذه المناسبة حضرها منسوبو البعثة وجمع من المهنئين، بينما اتخذت السفارة جميع التدابير الاحترازية الأولية المتعلقة بفيروس كورونا.
ورحب السفير بالجميع وهنأهم بعيد الفطر المبارك، داعياً المولى القدير بأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية أعوامًا عديدة والجميع بأتم صحة وعافية وأمن وأمان.
وهنّأ الضيوف السفير المطر بهذه المناسبة، متمنين للمملكة قيادة وشعبًا الخير والسلام.
25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 03:26 PM
السفارة اتخذت التدابير الاحترازية الأولية المتعلقة بـ"كورونا"سفير المملكة بجيبوتي يؤدي صلاة العيد برفقة رئيس الدولة
شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر، يوم أمس، في أداء صلاة عيد الفطر المبارك، بحضور رئيس جمهورية جيبوتي والوزراء والسفراء وجمع من المصلين،
وأقام السفير "المطر في"، في دار السكن، مأدبة بهذه المناسبة حضرها منسوبو البعثة وجمع من المهنئين، بينما اتخذت السفارة جميع التدابير الاحترازية الأولية المتعلقة بفيروس كورونا.
ورحب السفير بالجميع وهنأهم بعيد الفطر المبارك، داعياً المولى القدير بأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية أعوامًا عديدة والجميع بأتم صحة وعافية وأمن وأمان.
وهنّأ الضيوف السفير المطر بهذه المناسبة، متمنين للمملكة قيادة وشعبًا الخير والسلام.
، سفير المملكة بجيبوتي يؤدي صلاة العيد برفقة رئيس الدولة ،
المصدر : الخليج 365
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