شكرا لمتابعة خبر عن أتربة ورياح تسود أجواء الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وأتربة مثارة على منطقة الرياض.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل الدوادمي، الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، القويعية، المجمعة، المزاحمية، حريملاء، عفيف، رماح، شقراء.

وفي السياق نفسه، أشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم، وتنتهي في تمام الساعة الثامنة مساءً.